Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Frau durch mehrere Stiche schwer verletzt - Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen

Hannover (ots)

Eine 39 Jahre alte Frau ist am frühen Freitagmorgen, 10.04.2026, in Hannover-Mitte durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie zuvor im Bereich der Schmiedestraße von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte wurde die Polizei gegen 05:30 Uhr durch eine Mitarbeiterin eines Krankenhauses informiert, nachdem die verletzte 39-Jährige in der Notaufnahme erschienen war.

Erste Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass die Frau zuvor im Bereich der Schmiedestraße vor einem Parkhaus angegriffen worden war. Dort hielt sich die 39-Jährige im Bereich eines Fahrzeugs auf, als zwei bislang unbekannte Täter auf sie einstachen. Die Frau erlitt dabei mehrere Stichverletzungen. Sie befindet sich weiterhin im Krankenhaus und wird dort medizinisch behandelt.

Welches Tatwerkzeug verwendet wurde, ob sich die 39-Jährige und die Täter kannten und welche Hintergründe der Tat zugrunde liegen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Beschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor.

Das Polizeikommissariat Hannover-Mitte hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Schmiedestraße geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 zu melden. /trim, pol

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