Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrshinweise: Fußballspiel von Hannover 96 und Konzert sorgen am Samstag für erhöhtes Verkehrsaufkommen

Hannover (ots)

Am Samstag, 18.04.2026, rechnet die Polizei im Bereich der Heinz-von-Heiden-Arena, der Swiss-Life-Hall sowie auf den Hauptverkehrsachsen im Stadtgebiet mit Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund dafür sind u.a. das Fußballspiel von Hannover 96 gegen den SC Paderborn 07, ein parallel stattfindendes Konzert in der Swiss-Life-Hall und das Frühlingsfest.

Die Begegnung der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem SC Paderborn 07 beginnt um 20:30 Uhr in der Heinz-von-Heiden-Arena. Die Polizei rechnet mit bis zu 49.000 Zuschauenden. Da der Schützenplatz aufgrund des Frühlingsfestes nicht als Parkfläche zur Verfügung steht, bestehen im Umfeld des Stadions keine Parkmöglichkeiten.

Parallel dazu findet in der Swiss-Life-Hall ein Konzert mit ca. 2.500 Zuschauenden statt. Deshalb rechnet die Polizei insbesondere in den Abendstunden mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, für die Anreise ausreichend Zeit einzuplanen und nach Möglichkeit Park-and-Ride Parkplätze zu nutzen oder komplett auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. /trim, nash

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