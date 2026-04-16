Polizeidirektion Hannover

POL-H: Weniger Taten, aber immer hochwertigere Beute: Polizei startet Aktionswoche "Sicher dein Rad" zur Vorbeugung von Fahrrad- und Pedelecdiebstählen - Codierungen, Beratungen und Kontrollen geplant

Hannover (ots)

Das Fahrrad hat sich vom einfachen Fortbewegungsmittel zum hochpreisigen Wirtschaftsgut entwickelt. Ob E-Bike oder spezialisiertes Lastenrad: Moderne Zweiräder sind wertvolle Investitionen - und damit ein attraktives Ziel für professionell agierende Langfinger. Obwohl die polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für die Region Hannover mit etwas weniger als 4.000 angezeigten Taten einen Zehnjahrestiefstand bei Fahrraddiebstählen markiert, bleibt das Thema aktuell. Denn während die Fallzahlen sinken, erreicht der wirtschaftliche Schaden durch den Diebstahl deutlich hochwertigerer Pedelecs neue Höhen. Unter dem Motto "Sicher dein Rad" startet die Polizeidirektion (PD) Hannover daher vom 22. bis 29. April 2026 eine gezielte Präventionswoche.

Die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 verzeichnet für den Bereich der PD Hannover fast 3.936 angezeigte Fahrraddiebstähle. Gemessen an der Gesamtbevölkerung der Region Hannover entspricht dies einer Häufigkeitszahl von 328 Taten pro 100.000 Einwohner - der niedrigste Stand im Zehnjahresvergleich. Trotz dieser statistisch positiven Entwicklung sollten Eigentümerinnen und Eigentümer von Fahrrädern hinsichtlich des Schutzes der Fortbewegungsmittel nicht nachlässig werden. Denn während die Fallzahlen sinken, steigt die durchschnittliche Schadensumme pro Diebstahl durch die deutlich hochwertiger gewordenen Zweiräder stark an. Die teureren Räder verschaffen Kriminellen zudem einen lukrativen Absatzmarkt. Hinzu kommt, dass von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist, da Diebstähle von geringerem Restwert oft nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden.

Im Rahmen einer Aktionswoche will die Polizei nun verstärkt sensibilisieren. Von Mittwoch, 22.04.2026, bis Mittwoch, 29.04.2026, setzen die Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen dabei auf eine Mischung aus Aufklärung, Technikberatung und Kontrolldruck. Folgende Maßnahmen und Angebote sind unter anderem geplant:

- Kostenlose Fahrradcodierung: An Bahnhöfen, Marktplätzen und Dienststellen wird die individuelle Codierung angeboten. Diese schreckt Diebe ab und erleichtert die Rückführung sichergestellter Räder. - Expertenberatung zu Sicherungsmitteln: Beamtinnen und Beamt stellen moderne Musterschlösser und GPS-Tracker vor. Ein Fokus liegt auf der Mechanik: Ein Rad sollte niemals nur abgeschlossen, sondern immer an einem festen Gegenstand angeschlossen werden. - Prävention durch Ansprache: Die Polizei sucht den direkten Dialog an Orten wie Wochenmärkten, Schulen sowie Bahnhöfen und sensibilisiert Personen, die ihr Rad fahrlässig gesichert haben. - Erhöhte Kontrolldichte: Der Einsatz- und Streifendienst wird verstärkt Rahmennummern im öffentlichen Raum überprüfen, um Diebesgut zu identifizieren.

Sämtliche Maßnahmen, Angebote und Termine in den einzelnen Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen können auf der Internetseite der Polizeidirektion Hannover unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/pravention/kriminalpravention/betrug/polizei-startet-aktionswoche-sicher-dein-rad-118598.html

Grundsätzlich können Eigentümerinnen und Eigentümer durch richtiges Verhalten selbst bereits einige wichtige Vorkehrungen treffen, um einen Diebstahl des eigenen Fahrrads deutlich zu erschweren. Hierzu gehören unter anderem folgende Regeln:

- Richtige Sicherung: Insbesondere für hochwertige Zweiräder sollten gute Schlösser zum befestigen der Räder genutzt werden - den besten Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Zudem sollten Fahrräder und Pedelecs stets an festen Gegenständen angeschlossen werden - Öffentlichkeit suchen: Auch der Abstellplatz kann entscheidend sein. Dunkle Plätze, einsame Plätze oder schlecht einsehbare Nebenstraßen und Gassen sollten eher gemieden werden. - Fahrrad codieren lassen: Die Polizei bietet regelmäßig an unterschiedlichen Orten kostenlose Codierungen an, die genutzt werden können. Aufgrund dieser Codierung wird es im Falle eines Diebstahls nicht nur einfacher, Diebesgut schneller zu identifizieren. Oftmals schrecken entsprechende Hinweise auf Codierungen Diebe von vornherein ab. - Diebstahl zur Anzeige bringen: Jeder Diebstahl sollte der Polizei gemeldet werden. Nur so können vollständige Lagebilder entstehen und polizeiliche Maßnahmen zum Beispiel beim Erkennen von Schwerpunktbereichen ergriffen werden.

Weitere Tipps und Hinweise zur Vorbeugung von Fahrraddiebstählen gibt es im Internet unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

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