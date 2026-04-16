Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrshinweise anlässlich der Hannover Messe - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Hannover (ots)

Anlässlich der Hannover Messe von Montag, 20.04.2026, bis Freitag, 24.04.2026, rechnet die Polizeidirektion Hannover mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet und auf den Zufahrtsstraßen zum Messegelände.

Aufgrund eines angekündigten Streiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am 20.04.2026 und 21.04.2026 kann es insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten zu erheblichen Einschränkungen kommen. Es wird ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen im Individualverkehr erwartet, was sowohl im Stadtgebiet als auch auf den Zufahrtsstraßen zum Messegelände zu Verzögerungen führen kann.

Die Polizei Hannover wird die Verkehrssituation beobachten und bei Bedarf verkehrslenkend eingreifen. Ein besonderer Fokus liegt auf den Hauptverkehrsachsen, den bekannten Verkehrsknotenpunkten sowie den Zufahrten zum Messegelände.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ihre Anreise frühzeitig zu planen, ausreichend Zeit einzuplanen und - sofern möglich - alternative Verkehrsmittel oder flexible Anreisezeiten in Betracht zu ziehen. Zudem wird empfohlen, aktuelle Verkehrsinformationen zu berücksichtigen. Nach Angaben der Deutschen Messe AG ist für die An- und Abreise ein Bus-Shuttle vom Hauptbahnhof sowie vom Bahnhof Bismarckstraße zum Messegelände vorgesehen. /pol, trim

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