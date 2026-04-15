PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radarmessung nach Bürgerbeschwerde

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochmorgen führte der Verkehrsdienst zwischen 07:17 Uhr und 09:10 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Berliner Straße durch. Anlass war eine vorangegangene Bürgerbeschwerde über zu schnelles Fahren. Die Beamten kontrollierten insgesamt 103 Fahrzeuge. Die Bilanz der Messstelle: Sechs Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Schwerwiegende Verstöße im Bereich von Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Fahrverbote wurden nicht registriert. Den negativen Spitzenwert lieferte ein Pkw mit Zulassung im Märkischen Kreis. Er wurde innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 44 km/h gemessen. Die Polizei wird auch künftig unangekündigte Kontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenraum zu erhöhen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 10:42

    POL-MK: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

    Iserlohn (ots) - Gestern Abend versuchten zwei Männer vor der Polizei zu fliehen. Nun werden Zeugen gesucht. Ursprung fand der Einsatz gegen 19.15 Uhr in der Altstadt, wo ein Ford Ranger mit Hagener Kennzeichen abrupt vor dem Streifenwagen in die Inselstraße abbog, in welcher Schrittgeschwindigkeit gilt. Mit hohem Tempo fuhr der Wagen durch die Straße und stoppte trotz gegebenen Signalen nicht. Durch mehrere Straßen ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:59

    POL-MK: Autos geplündert

    Iserlohn (ots) - An der Kantstraße verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag Zugang zu zwei Fahrzeugen. Aus einem der Wagen nahm er eine Tragetasche mit leeren Pfanddosen mit, im zweiten Fahrzeug fand er Wollmütze, Nahrungsmittel und Geld. Beide Pkw waren wahrscheinlich nicht verschlossen. Aus einem Carport an der Fritz-Lürmann-Straße wurde in derselben Nacht das Kabel einer Ladestation entwendet. In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde aus einem an der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:53

    POL-MK: Betrugsmasche gegen Vereinsvorsitzende

    Halver (ots) - Offenbar gibt es eine neue Variante der "Hallo Mama!"-Betrugsmasche. Ein Vorstandsmitglied eines Halveraner Vereins bekam eine SMS, die angeblich von einem Vorstandskollegen stammte. Genauso wie bei der "Hallo-Mama-Masche" erklärte der Betrüger, dass er seine Telefonnummer oder sein Handy habe wechseln müssen. Deshalb sei er gerade nicht in der Lage, eine dringende Banküberweisung zu veranlassen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren