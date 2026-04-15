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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrugsmasche gegen Vereinsvorsitzende

Halver (ots)

Offenbar gibt es eine neue Variante der "Hallo Mama!"-Betrugsmasche. Ein Vorstandsmitglied eines Halveraner Vereins bekam eine SMS, die angeblich von einem Vorstandskollegen stammte. Genauso wie bei der "Hallo-Mama-Masche" erklärte der Betrüger, dass er seine Telefonnummer oder sein Handy habe wechseln müssen. Deshalb sei er gerade nicht in der Lage, eine dringende Banküberweisung zu veranlassen. Der Halveraner kam dem Wunsch nach und überwies das Geld. Den Betrug erkannte der Mendener erst später und erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei. Die mahnt erneut zur Vorsicht: Medien bieten Betrügern unzählige Betätigungsfelder. Im Falle der "Hallo-Mama"-Messenger-Nachrichten oder -SMS wurden sie in der Regel wahllos an unzählige Handy-Nummern verschickt. Doch Betrüger können in sozialen Medien oder auf Internet-Seiten von Vereinen und Firmen eine Menge an zielgerichteten Informationen einsammeln und gegen ihre Opfer verwenden. Deshalb sollte man sich gut überlegen, welche Daten man öffentlich zugänglich macht. Wer seine Handynummer veröffentlicht, muss mit Fake-Anrufen rechnen. Messenger sollten so eingestellt sein, dass es nur im Handy eingespeicherte Kontakte sehen können. Am Telefon oder auch in Messenger-Nachrichten oder SMS kann sich jeder für alles und jeden ausgeben! Spätestens, wenn es um eilige Geldtransfers geht, sollten alle Alarmglocken schrillen. Den Absender zu überprüfen, beispielsweise durch einen Rückruf unter der angeblich nicht mehr gültigen Telefonnummer, kann vor großem Schaden bewahren! Wer auf Betrüger hereingefallen ist, der sollte Anzeige erstatten und umgehend mit seiner Bank sprechen. Möglicherweise lässt sich eine Überweisung stoppen oder rückgängig machen. Die Polizei rät außerdem, Chatverlaufe zu sichern. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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