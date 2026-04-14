Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch
Hemer (ots)
Die beiden unbekannten Personen brachen im vergangenen September in Wohnhaus an der Märkischen Straße in Hemer ein. Wer kennt die beiden Personen oder kann Hinweise zu deren Identität geben? Das zuständige Amtsgericht hat einer Öffentlichkeitsfahndung zugestimmt, Bilder gibt es unter https://polizei.nrw/fahndung/200679 . (lubo)
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