POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Menden (ots) - Ein Unbekannter scheint den Begriff "Selbstbedienung" zu wörtlich zu nehmen: Aus einem Selbstbedienungsladen an der Halinger Dorfstraße wurden in den vergangenen Wochen mehrmals Honiggläser und Bonbon-Tüten gestohlen. Es fehlt Ware im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Betreiber erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein Ehepaar ist möglicherweise auf einen QR-Code-Betrug hereingefallen. Sie hatten Post bekommen, die angeblich von der Familienkasse stammte. ...

mehr