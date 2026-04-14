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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermummte geflüchtet

Iserlohn (ots)

Als ein Mann am Montagabend gegen 21.40 Uhr nach Hause kam, kamen ihm zwei vermummte Personen aus seiner Wohnung entgegen. Seine Wohnungstür wurde aufgebrochen. Sie rannten das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Von-Scheibler-Straße herunter und flüchteten. Die Polizei sicherte Spuren. Nach der ersten Feststellung wurde nichts gestohlen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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