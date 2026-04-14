POL-MK: Vermummte geflüchtet

Lüdenscheid (ots) - Zwischen Samstagabend und Montagfrüh machten sich Unbekannte an einer Supermarktfiliale an der Altenaer Straße zu schaffen. Sie knackten ein Zugangstor und warfen ein Fenster ein, gelangten jedoch nicht ins Innere. Nun ermittelt die Kripo und sucht unter 0235190990 Zeugen. Über das Wochenende wurde Graffiti gesprüht. Zwei Firmen an der Werdohler Landstraße und ein dort stehender Enforcementtrailer wurden beschädigt. Es wurden Anzeigen wegen ...

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