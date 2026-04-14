Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vermummte geflüchtet
Iserlohn (ots)
Als ein Mann am Montagabend gegen 21.40 Uhr nach Hause kam, kamen ihm zwei vermummte Personen aus seiner Wohnung entgegen. Seine Wohnungstür wurde aufgebrochen. Sie rannten das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Von-Scheibler-Straße herunter und flüchteten. Die Polizei sicherte Spuren. Nach der ersten Feststellung wurde nichts gestohlen. (cris)
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