Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Honigdiebe und Betrüger

Menden (ots)

Ein Unbekannter scheint den Begriff "Selbstbedienung" zu wörtlich zu nehmen: Aus einem Selbstbedienungsladen an der Halinger Dorfstraße wurden in den vergangenen Wochen mehrmals Honiggläser und Bonbon-Tüten gestohlen. Es fehlt Ware im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Betreiber erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Ehepaar ist möglicherweise auf einen QR-Code-Betrug hereingefallen. Sie hatten Post bekommen, die angeblich von der Familienkasse stammte. Das Ehepaar wurde aufgefordert, einen QR-Code zu scannen. Das taten die beiden. Kurz darauf erhielten sie eine Zahlungsaufforderung für einen angeblich abgeschlossenen Vertrag. (cris)

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