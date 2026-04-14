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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Honigdiebe und Betrüger

Menden (ots)

Ein Unbekannter scheint den Begriff "Selbstbedienung" zu wörtlich zu nehmen: Aus einem Selbstbedienungsladen an der Halinger Dorfstraße wurden in den vergangenen Wochen mehrmals Honiggläser und Bonbon-Tüten gestohlen. Es fehlt Ware im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Betreiber erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Ehepaar ist möglicherweise auf einen QR-Code-Betrug hereingefallen. Sie hatten Post bekommen, die angeblich von der Familienkasse stammte. Das Ehepaar wurde aufgefordert, einen QR-Code zu scannen. Das taten die beiden. Kurz darauf erhielten sie eine Zahlungsaufforderung für einen angeblich abgeschlossenen Vertrag. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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