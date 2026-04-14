Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen und vermummter Dieb

Meinerzhagen (ots)

Eine Kamera zeichnete in der Nacht auf Montag um 00.40 Uhr einen vermummten Mann auf, der in der Gartenstraße ein Auto öffnen wollte. Es blieb beim Versuch, nun bittet die Polizei um Zeugen und warnt davor, Wertsachen im vermeintlich sicheren Auto liegen zu lassen.

Im Darmcher Grund wollten zwei Männer aus Polen (28 und 50 Jahre alt) Kupfer bei einer Firma abholen. Sie hatten gefälschte Ladepapiere dabei und wurden von der Polizei geschnappt, die die Männer mitnahm und zur Kripo überstellte. Nun dauern die Ermittlungen zur Tat an. Die Polizei sensibilisiert zu dem Thema und rät zur sorgsamen Überprüfung etwaiger Lieferscheine. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell