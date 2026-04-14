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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale an Baustelle

Balve (ots)

Im Bereich Kerkeiken haben unbekannte Täter zwei Videoüberwachungsanlagen einer Baustelle demoliert. Die Tat ereignete sich am gestrigen Abend gegen 21 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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