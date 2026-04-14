Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Randale an Baustelle
Balve (ots)
Im Bereich Kerkeiken haben unbekannte Täter zwei Videoüberwachungsanlagen einer Baustelle demoliert. Die Tat ereignete sich am gestrigen Abend gegen 21 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)
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