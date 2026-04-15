POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer (ots) - Unbekannte haben während der Osterferien in der Wilhelm-Busch-Schule an der Iserlohner Straße mehrere Klassenkassen und Schlüssel entwendet. Mehrere Klassenräume wurden durchsucht und Möbel beschädigt. In der Nacht zum Montag wurde eine Noteingangstür eines Seniorenheims an der Parkstraße aufgebrochen. So gelangten Unbekannte in das Gebäude. Nach dem ersten Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

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