Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Lüdenscheid/ Hemer/ Balve (ots)
1. Messstelle Lüdenscheid-Brunscheid Brunscheider Straße L655, Zeit 14.04.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1261, Verwarngeldbereich 8, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 92 statt70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
2. Messstelle Hemer-Bredenbruch Frönsberger Straße, Zeit 14.04.2026, 14:50 bis 17:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 202, Verwarngeldbereich 38, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 61 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde BI.
3. Messstelle Balve-Volkringhausen Mendener Straße, Zeit 14.04.2026, 11:50 bis 14:25 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 650, Verwarngeldbereich 35, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 75 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde D, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
Die Polizei warnt: Zu hohe Geschwindigkeiten sind einer der Hauptursachen für schwere und schwerste Verkehrsunfälle! Straßen sind keine Rennstrecken! #LEBEN
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