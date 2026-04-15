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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos geplündert

Iserlohn (ots)

An der Kantstraße verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag Zugang zu zwei Fahrzeugen. Aus einem der Wagen nahm er eine Tragetasche mit leeren Pfanddosen mit, im zweiten Fahrzeug fand er Wollmütze, Nahrungsmittel und Geld. Beide Pkw waren wahrscheinlich nicht verschlossen. Aus einem Carport an der Fritz-Lürmann-Straße wurde in derselben Nacht das Kabel einer Ladestation entwendet.

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde aus einem an der Friedensstraße geparkten grauen Passat eine Geldbörse mitsamt Personalpapieren gestohlen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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