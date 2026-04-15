PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Iserlohn (ots)

Gestern Abend versuchten zwei Männer n vor der Polizei zu fliehen. Nun werden Zeugen gesucht. Ursprung fand der Einsatz gegen 19.15 Uhr in der Altstadt, wo ein Ford Ranger mit Hagener Kennzeichen abrupt vor dem Streifenwagen in die Inselstraße abbog, in welcher Schrittgeschwindigkeit gilt. Mit hohem Tempo fuhr der Wagen durch die Straße und stoppte trotz gegebenen Signalen nicht. Durch mehrere Straßen ging es schließlich zur Wallstraße, wo die rasante Fahrt endete. Beide Männer liefen nach Stopp des Fahrzeuges zu Fuß davon, der Ford rollte gegen einen vor ihm stehenden Streifenwagen und beschädigte diesen. Die beiden Männer, 46 und 48 Jahre alt, konnten durch die Beamten erwischt und zur Wache gebracht werden. Offenbar war der 46 Jahre alte Fahrzeugführer aus Iserlohn nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben sich. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, der Ford wurde abgeschleppt. Es wird nun wegen einer Verkehrsgefährdung ermittelt. Die Polizei erbittet unter 0237191997106 Hinweise durch Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fords aus Hagen gefährdet wurden, werden gesucht. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 09:59

    POL-MK: Autos geplündert

    Iserlohn (ots) - An der Kantstraße verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag Zugang zu zwei Fahrzeugen. Aus einem der Wagen nahm er eine Tragetasche mit leeren Pfanddosen mit, im zweiten Fahrzeug fand er Wollmütze, Nahrungsmittel und Geld. Beide Pkw waren wahrscheinlich nicht verschlossen. Aus einem Carport an der Fritz-Lürmann-Straße wurde in derselben Nacht das Kabel einer Ladestation entwendet. In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde aus einem an der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:53

    POL-MK: Betrugsmasche gegen Vereinsvorsitzende

    Halver (ots) - Offenbar gibt es eine neue Variante der "Hallo Mama!"-Betrugsmasche. Ein Vorstandsmitglied eines Halveraner Vereins bekam eine SMS, die angeblich von einem Vorstandskollegen stammte. Genauso wie bei der "Hallo-Mama-Masche" erklärte der Betrüger, dass er seine Telefonnummer oder sein Handy habe wechseln müssen. Deshalb sei er gerade nicht in der Lage, eine dringende Banküberweisung zu veranlassen. Der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 07:09

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Lüdenscheid/ Hemer/ Balve (ots) - 1. Messstelle Lüdenscheid-Brunscheid Brunscheider Straße L655, Zeit 14.04.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1261, Verwarngeldbereich 8, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 92 statt70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit. 2. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren