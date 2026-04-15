Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Iserlohn (ots)

Gestern Abend versuchten zwei Männer n vor der Polizei zu fliehen. Nun werden Zeugen gesucht. Ursprung fand der Einsatz gegen 19.15 Uhr in der Altstadt, wo ein Ford Ranger mit Hagener Kennzeichen abrupt vor dem Streifenwagen in die Inselstraße abbog, in welcher Schrittgeschwindigkeit gilt. Mit hohem Tempo fuhr der Wagen durch die Straße und stoppte trotz gegebenen Signalen nicht. Durch mehrere Straßen ging es schließlich zur Wallstraße, wo die rasante Fahrt endete. Beide Männer liefen nach Stopp des Fahrzeuges zu Fuß davon, der Ford rollte gegen einen vor ihm stehenden Streifenwagen und beschädigte diesen. Die beiden Männer, 46 und 48 Jahre alt, konnten durch die Beamten erwischt und zur Wache gebracht werden. Offenbar war der 46 Jahre alte Fahrzeugführer aus Iserlohn nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben sich. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, der Ford wurde abgeschleppt. Es wird nun wegen einer Verkehrsgefährdung ermittelt. Die Polizei erbittet unter 0237191997106 Hinweise durch Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fords aus Hagen gefährdet wurden, werden gesucht. (lubo)

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