Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kaltenweide: Polizeibeamtin bei Durchsuchung von Hunden angegriffen und verletzt - Polizeikräfte setzen Schusswaffe ein

Hannover (ots)

Bei der Durchsuchung eines Wohnobjekts in Kaltenweide ist am Donnerstag, 16.04.2026, eine Polizeibeamtin durch einen Hundebiss verletzt worden. Polizeikräfte setzten daraufhin die Schusswaffe ein und verletzten zwei Hunde tödlich. Zuvor hatte die Polizei einen 53 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Wohn- und Firmenkomplex in Kaltenweide Feuer gelegt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 05:50 Uhr wegen eines Brandes in die Straße Kiebitzkrug alarmiert. Vor Ort trafen Einsatzkräfte auf einen 53-Jährigen. Er steht im Verdacht, das Feuer in dem Gebäudekomplex gelegt zu haben. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Derzeit befindet er sich im polizeilichen Gewahrsam.

Im weiteren Einsatzverlauf erwirkte die Staatsanwaltschaft Hannover einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 53-Jährigen in Kaltenweide. Während der Durchsuchung griffen zwei auf dem Grundstück freilaufende Hunde die eingesetzten Polizeikräfte an. Eine 23-jährige Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Um den Angriff zu beenden, setzten Polizeikräfte ihre Schusswaffen ein. Die beiden Hunde wurden dabei tödlich verletzt.

Der Kriminaldauerdienst Hannover sowie die Brandermittlerinnen und Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Angaben zum Einsatzverlauf macht die Polizei derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht. /trim, ram

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