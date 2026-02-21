Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Contwig/Diebstahl aus Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Am Freitag, 20.02.2026 am Nachmittag wurde die Polizei Zweibrücken dahingehend informiert, dass in ein Einfamilienhaus in der Pirmasenser Straße in Contwig eingebrochen worden sei. Demnach drangen bislang unbekannte Täter vermutlich über ein beschädigtes Fenster an der Kellereingangstür ein und entwendeten dort Bargeld in Höhe von 200 Euro und eine EC-Karte. Ob weitere Wertgegenstände abhandengekommen sind, steht bislang nicht fest. Der Tatzeitraum dürfte sich vom 20.02.2026 15:15 Uhr bis 16:30 Uhr erstrecken. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell