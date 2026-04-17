Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter geben sich in Lehrte als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erbeuten Wertgegenstände

Hannover (ots)

Zwei Trickbetrüger haben am Donnerstag, 17.04.2026, in Lehrte eine Seniorin um Schmuck und Bargeld gebracht. Die beiden Männer gaben vor, für die Stadtwerke zu arbeiten und Wasser überprüfen zu müssen. Statt an den Hähnen und Leitungen machten sie sich jedoch an Wertgegenständen und Geld der Bewohnerin zu schaffen. Nach der Tat verschwanden die Betrüger spurlos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der auf solche Taten spezialisierten Ermittlungsgruppe Trick im Zentralen Kriminaldienst Hannover betraten die vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr gemeinsam mit der Seniorin das Mehrfamilienhaus an der Rosenstraße, als diese gerade von einer Besorgung zurückkehrte. Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserrohrbruch gegeben hätte und in der Folge das Wasser versucht sein könnte, wollten sie dieses in ihrer Wohnung überprüfen.

Während sie einer der Männer in die Wohnung begleitete, gab der andere vor, unten eine Pause einlegen zu wollen. Der Täter dirigierte die 85-Jährige ins Badezimmer, wo sie mit ihm die Hähne öffnen sollte. In dem Moment der Ablenkung betrat offenbar der Komplize die Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten. Er verließ die Wohnung mit Schmuck und Bargeld als Beute.

Als die "Überprüfung" der Frau zu lange dauerte, verschwand auch der zweite Täter aus ihrer Wohnung. Erst dann bekam die Seniorin Zweifel und alarmierte die Polizei. Bei der Überprüfung der Wohnung stellte sie fest, dass Schränke durchsucht wurden und diverse Schmuckstücke sowie Bargeld fehlten. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt längst verschwunden.

Laut Angaben der Frau war einer der Männer ca. 1,60 Meter groß und stämmig. Er hatte einen dunklen Teint und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zudem trug er einen schwarzen Oberlippenbart. Sein Komplize war etwa Mitte 20, hatte schwarze Haare und einen dunklen Teint. Beide Täter sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Zudem waren sie jeweils mit einer blauen Weste und einer ebenfalls blauen langen Hose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

So schützen Sie sich vor falschen Handwerkern:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung - auch nicht unter dem Vorwand einer dringenden Reparatur. - Handwerker werden in der Regel vorab angekündigt. Rufen Sie im Zweifel selbst bei der angeblichen Firma oder Hausverwaltung an. - Lassen Sie sich stets einen Ausweis zeigen und prüfen Sie diesen genau. - Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn, Angehörige oder die Polizei hinzu. - Melden Sie verdächtige Personen oder Vorfälle umgehend unter dem Notruf 110. /ram

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