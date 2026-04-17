Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gehrden: Schwere räuberische Erpressung auf Tankstelle - Zwei jugendliche Tatverdächtige wenig später festgenommen

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 16.04.2026, sollen zwei Jugendliche eine Tankstelle in Gehrden überfallen haben. Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnten die beiden Tatverdächtigen noch im Nahbereich festgenommen werden. Ein Diensthund spürte zudem die mutmaßliche Tatwaffe auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover betraten die beiden Jugendlichen gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle am Stadtweg. Unvermittelt begaben sie sich zum Verkaufstresen, hinter dem sich ein 19-jähriger Angestellter befand. Der eine Jugendliche richtete eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter der Tankstelle und forderte die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchteten beide mit der Beute aus der Tankstelle.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung, bei der die Polizei neben Streifenwagen auch einen Polizeihubschrauber einsetzte, konnten die Einsatzkräfte zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) im Nahbereich des Tatortes festnehmen, die in dem Verfahren nun als Tatverdächtige geführt werden.

Bei der Absuche des Fluchtweges spürte ein Diensthund eine Schreckschusswaffe und mögliche Täterbekleidung auf, die mutmaßlich bei der Tat verwendet worden waren. Die Waffe wurde beschlagnahmt.

Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Erziehungsberechtigten bzw. der zuständigen Ansprechpartner übergeben. Die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung dauern an. /nash, ram

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