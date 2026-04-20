Polizeidirektion Hannover

POL-H: Badenstedt: Geschwindigkeitskontrollen vor Kita, mehrere Verstöße

Hannover (ots)

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen hat die Polizei letzte Woche vor einer KiTa in Hannover-Badenstedt die Geschwindigkeit der Autofahrenden gemessen. Die Beamtinnen und Beamten fertigten dabei insgesamt 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Als die Kita im September 2025 an der Hermann-Ehlers-Allee eröffnet wurde, wurde davor das Tempo stadteinwärts auf 30 Km/h gedrosselt.

Um die Neuregelung der Geschwindigkeitsbegrenzung zu überprüfen wurden in diesem Jahr regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Dabei stellte die Polizei mehrere Verstöße gegen die erlaubte Geschwindigkeit fest. Auch im Rahmen der vergangenen Roadpol-Woche wurde dort kontrolliert. Besonders war in diesem Zusammenhang, dass auch kurzzeitig eine kleine Gruppe Kita-Kinder mit einem Erzieher in die Kontrolle eingebunden waren. Durch ihr Auftreten sollte nochmals auf die Wichtigkeit der Temporeduzierung bei den Betroffenen hingewiesen wurden.

Insgesamt 33 Autofahrende wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Der traurige Höchstwert lag dabei bei 64 Km/h, welche mit einem Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot einhergeht.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell