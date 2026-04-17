Polizeidirektion Hannover

POL-H: Veranstaltungsreihe "Coffee with a cop" startet Ende April

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Hannover (ots)

An mehreren Terminen Ende April und im Mai 2026 haben Bürgerinnen und Bürger in Hannover, Laatzen und Seelze erneut die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltungsreihe "Coffee with a cop" bietet Raum für Fragen, Hinweise und persönliche Anliegen.

Interessierte können Themen ansprechen, die sie bewegen, und sich in persönlicher Atmosphäre mit Mitarbeitenden der Polizei austauschen. Bei allen Veranstaltungen werden allgemeine Bürgergespräche angeboten. Darüber hinaus können Fahrräder codiert werden, Interessierte Informationen zum Polizeiberuf erhalten sowie Präventionshinweise zu Trickbetrug und Einbruchschutz bekommen. Ziel der Aktion ist es, den direkten Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung zu stärken und Gespräche außerhalb konkreter Einsatzsituationen zu ermöglichen.

Die nächsten Stationen der Aktion "Coffee with a cop" sind:

- Donnerstag, 30.04.2026, 08:00 bis 13:00 Uhr, Oberricklinger Markt

- Montag, 04.05.2026, 10:00 bis 18:00 Uhr, Lidl Oberricklingen, Tillystraße

- Dienstag, 05.05.2026, 10:00 bis 16:00 Uhr, Platz "Alter Krug", Hannoversche Straße 13, 30926 Seelze

- Mittwoch, 06.05.2026, 08:00 bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Moltkeplatz

- Donnerstag, 07.05.2026, 10:00 bis 18:00 Uhr, Rewe Wettbergen

- Freitag, 08.05.2026, 14:00 bis 18:00 Uhr, Bauernmarkt Bothfeld

- Montag, 11.05.2026, 08:00 bis 13:00 Uhr, Meyers Garten, Misburg

- Mittwoch, 13.05.2026, 13:00 bis 18:00 Uhr, Wochenmarkt Mühlenberg

- Freitag, 15.05.2026, 08:00 bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Döhren

- Montag, 18.05.2026, 10:00 bis 16:00 Uhr, Nahkauf, Kampstraße 2, 30880 Laatzen

- Dienstag, 19.05.2026, 08:00 bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Zooviertel

/trim, nash

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