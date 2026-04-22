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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Arbeitsutensilien von Privatgrundstück entwendet: Zeugen gesucht

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Dienstag (21. April 2026) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 17:05 Uhr und 17:15 Uhr mehrere Arbeitsutensilien (u.a. Kompressor und Sackkarre) von einem Privatgrundstück an der Ringstraße in Rheurdt.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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