Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Arbeitsutensilien von Privatgrundstück entwendet: Zeugen gesucht

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Dienstag (21. April 2026) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 17:05 Uhr und 17:15 Uhr mehrere Arbeitsutensilien (u.a. Kompressor und Sackkarre) von einem Privatgrundstück an der Ringstraße in Rheurdt.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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