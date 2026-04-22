POL-KLE: Rheurdt - Arbeitsutensilien von Privatgrundstück entwendet: Zeugen gesucht
Rheurdt-Schaephuysen (ots)
Am Dienstag (21. April 2026) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 17:05 Uhr und 17:15 Uhr mehrere Arbeitsutensilien (u.a. Kompressor und Sackkarre) von einem Privatgrundstück an der Ringstraße in Rheurdt.
Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
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