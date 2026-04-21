Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (16. April 2026) kam es zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr an der Josefstraße / An der Oelmühle in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein grauer VW Passat im Bereich des Stoßfängers auf der Beifahrerseite beschädigt. Der 46-jährige Nutzer des Wagens stellte den Sachschaden nach Rückkehr zum Fahrzeug fest und informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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