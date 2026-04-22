Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kreispolizeibehörde auf dem Wochenmarkt: Einbruchschutz und Codierung von Fahrrädern

Emmerich (ots)

Am kommenden Mittwoch (29. April 2026) wird die Kreispolizeibehörde Kleve mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt in Emmerich vertreten sein. In der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr beraten Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers kostenlos und neutral zum Thema Einbruchschutz.

Außerdem haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ihr Fahrrad oder Pedelec codieren zu lassen. Ein Zweirad welches bei der Polizei mit einem individuellen Code registriert ist, kann nach einem Wiederauffinden einfacher seinem Eigentümer zugeordnet werden. Für die Registrierung vor Ort wird neben dem zu registrierenden Fahrrad oder Pedelec, auch ein Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbelegs benötigt.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch vier weitere Aktionen auf Wochenmärkten im Kreisgebiet geplant. Die Daten und weitere Infos finden Sie hier (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6256100). Die KPB Kleve freut sich uns auf Ihren Besuch. (pp)

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