PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall
Motorradfahrerin fährt auf PKW auf und verletzt sich schwer

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Dienstagnachmittag (21. April 2026) gegen kurz nach 15:00 Uhr war eine 16-Jährige mit ihrem Yamaha Motorrad (125er Leichtkraftrad) auf der Kevelaerer Straße in Richtung Winnekendonk unterwegs. Als ein 24-Jähriger Autofahrer, der vor der Jugendlichen fuhr, verkehrsbedingt stark abbremsen musste, konnte die 16-Jährige nach ersten Erkenntnissen nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf den Citroen PKW auf. Die Jugendliche aus Kevelaer stürzte auf die Fahrbahn und verletzt sich schwer. Der Autofahrer aus Düsseldorf blieb unverletzt, an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren