Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

Motorradfahrerin fährt auf PKW auf und verletzt sich schwer

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Dienstagnachmittag (21. April 2026) gegen kurz nach 15:00 Uhr war eine 16-Jährige mit ihrem Yamaha Motorrad (125er Leichtkraftrad) auf der Kevelaerer Straße in Richtung Winnekendonk unterwegs. Als ein 24-Jähriger Autofahrer, der vor der Jugendlichen fuhr, verkehrsbedingt stark abbremsen musste, konnte die 16-Jährige nach ersten Erkenntnissen nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf den Citroen PKW auf. Die Jugendliche aus Kevelaer stürzte auf die Fahrbahn und verletzt sich schwer. Der Autofahrer aus Düsseldorf blieb unverletzt, an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. (cs)

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