Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw im Bereich der Frontstoßstange beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern-Pont (ots)

Am Dienstag (21. April 2026) kam es zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr an der Antoniusstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand (in Fahrtrichtung Ponter Dorfstraße) abgestellter grauer Mazda 3 im Bereich der Frontstoßstange auf der Fahrerseite beschädigt. Der 36-jährige Halter des Wagens aus Mühlheim an der Ruhr verständigte nach Bekanntwerden des Sachschadens die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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