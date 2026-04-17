PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet +++ Auto zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet, Bad Homburg, Weidebornweg, Donnerstag, 16.04.2026, 12 Uhr bis 15.40 Uhr

(da) Bei einem Einbruch in Bad Homburg erbeuteten Einbrecher am Donnerstag Schmuck und Bargeld. Zwischen 12 Uhr und 15:40 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Grundstück im Weidebornweg. Hier versuchten sie zunächst, zwei Fenster aufzuhebeln, was jedoch fehlschlug. Schlussendlich öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in die Wohnräume. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld und traten unerkannt die Flucht an. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Auto zerkratzt,

Bad Homburg, Benzstraße, Donnerstag, 16.04.2026, 5 bis 18 Uhr

(da)Am Donnerstag zerkratzten Unbekannte ein Auto in Bad Homburg. Der blaue Opel Grandland parkte zwischen 5 und 18 Uhr in der Benzstraße, als die komplette Fahrerseite beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

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