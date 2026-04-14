PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrraddiebstahl scheitert - Drogen sichergestellt +++ Gewalttätiger Diebstahl in Supermarkt endet mit Festnahme

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrraddiebstahl scheitert,

Oberursel, An der Glöcknerwiese, Montag 13.04.2026, 15:50 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag versuchte ein Mann in Oberursel ein Fahrradschloss gewaltsam zu öffnen. Der Fahrraddieb setzte gegen 15:50 Uhr in der Straße "An der Glöcknerwiese" diverse Werkzeuge ein, um ein Fahrradschloss aufzubrechen. Hierdurch wurde zwar die Abdeckung beschädigt, der Schließmechanismus hielt jedoch stand. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Dieb vor Ort antreffen und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zudem unerlaubte Betäubungsmittel aufgefunden. Der Fahrraddieb muss sich nun in Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Gewalttätiger Diebstahl in Supermarkt endet mit Festnahme, Oberursel-Weißkirchen, Frankfurter Landstraße, Montag, 13.04.2026, 17:11 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag, um 17:11 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Frankfurter Landstraße in Weißkirchen zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 40-jähriger Mann steckte mehrere Nahrungsergänzungsmittel in seinen Rucksack sowie in eine Plastiktasche und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Vorfall und stellte den Täter außerhalb des Geschäfts. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Mann dem Mitarbeiter ins Gesicht schlug und ihn so leicht verletzte. Zudem trat und schlug der Täter weiter, um im Besitz der Ware zu bleiben. Erst mit der Unterstützung eines weiteren Mitarbeiters konnte der Mann zu Boden gebracht, festgehalten und der Polizei übergeben werden. Ermittlungen ergaben zudem, dass der Beschuldigte bereits für weitere gleichgelagerte Diebstähle verantwortlich sein soll. Der 40-Jährige muss sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

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