PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Streit wird körperlich +++ Mit Messer gedroht +++ Trickdieb erbeutet EC-Karte +++ Großmülltonne brennt aus +++ Leitplanke beschädigt und geflüchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

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1. Streit wird körperlich,

61440 Oberursel (Taunus), Hans-Mess-Straße

Sonntag, 12.04.2026, 01:38 Uhr

(rü) In der Nacht zum Sonntag verlagerte sich eine Streitigkeit in einer Freizeiteinrichtung in der Hans-Mess-Straße in Oberursel zunächst auf den angrenzenden Parkplatz und mündete anschließend in einer handfesten Auseinandersetzung.

Die zwei Personengruppen, bestehend aus jungen Erwachsenen im Alter von 19 bis 24 Jahren, gerieten innerhalb der Freizeiteinrichtung in verbale Streitigkeiten. Anschließend trafen sich die Männer auf dem angrenzenden Parkplatz wieder. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf mit einem Baseballschläger gedroht und ein Pfefferspray eingesetzt wurde. Nach einer kurzen Flucht konnten fünf der sechs Beteiligten von eingesetzten Polizeikräften festgenommen und weiteren Maßnahmen zugeführt werden. Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt.

Zeugen der Tat werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Mit Messer gedroht,

61440 Oberursel (Taunus), Gattenhöferweg dortige Feldgemarkung

Samstag, 11.04.2026, 18:58 Uhr

(rü) Am Samstagnachmittag bedrohten mehrere Jugendliche einen 23-Jährigen auf einem Feldweg in der Nähe des Oberurseler Gattenhöferwegs mit einem Messer und flüchteten anschließend unerkannt.

Der Geschädigte aus Mainz verabredete sich mit einem Freund auf dem Feldweg. Kurze Zeit später erschienen etwa fünf bis sechs unbekannte Jugendliche und bedrohten den Geschädigten unvermittelt unter Vorhalt eines Messers. Der junge Mann flüchtete daraufhin und sprach zwei unbeteiligte Zeugen an, woraufhin sich die Jugendlichen entfernten. Zwei der Täter konnten männlich und etwa 15 Jahre alt beschrieben werden. Einer habe eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Hose getragen; der andere eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans.

Personen, die sachdienliche Angaben zu der Person und der Tat machen können, werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Trickdieb erbeutet EC-Karte,

61440 Oberursel (Taunus), Untere Hainstraße

Freitag, 10.04.2026, 19:30 Uhr

(rü) Am Freitagabend erbeutete ein Trickdieb die EC-Karte einer älteren Dame aus der Unteren Hainstraße in Oberursel.

Die 81-jährige Geschädigte aus Oberursel befand sich, mit ihren Einkäufen im Rollator verstaut, vor ihrem Wohnhaus, als sie von dem unbekannten Täter angesprochen wurde. Unter dem Vorwand, die Einkaufstasche in ihre Wohnung tragen zu wollen, entwendete dieser die EC-Karte der Geschädigten aus ihrem Geldbeutel. Die Dame konnte den Mann als ca. 50 Jahre alt, 175cm groß, mit normaler Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild beschreiben. Er habe braun/graue, kurze Haare gehabt und einen weitgeschnittenen, olivgrünen Parka getragen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Großmülltonne brennt vollständig aus,

61348 Bad Homburg d. d. H., Leopoldsweg

Freitag, 10.04.2026, 23:01 Uhr

(cz) Am späten Freitagabend brannte eine Großmülltonne im Bad Homburger Leopoldsweg vollständig aus.

Von einem Zeugen wurden Feuerwehr und Polizei zu der bereits in Vollbrand stehenden Mülltonnen gerufen. Es handelte sich um eine Großmülltonne der Stadt Bad Homburg zur Entsorgung von Altpapier. Weshalb diese in Brand geriet, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 800 EUR geschätzt.

Zeugen die Angaben zur Brandursache oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der 06172-120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Leitplanke beschädigt und geflüchtet

61440 Oberursel, L 3004 zw. Sandplacken und Oberursel

Samstag, 11.04.2026, 00:02 Uhr

(rü) Ein unbekannter Fahrzeugführer kam kurz nach Mitternacht an Samstag im Bereich der L 3004 zwischen dem Sandplacken und Oberursel von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Leitplanke. Eine Anwohnerin wurde von dem Knall des Aufpralles aufgeschreckt und meldete dies der örtlichen Polizeidienststelle. Die vor Ort eintreffenden Beamten fanden jedoch nur noch eine stark beschädigte Leitplanke vor. Vom Verursacher des Schadens, sowie seinem Fahrzeug fehlte jede Spur. An der Leitplanke konnten rote Lackspuren gesichert werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Verursacher.

Personen, die sachdienliche Angaben machen können oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet haben sollten, werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

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