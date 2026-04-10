PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Grundschule +++ Bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Grundschule,

Oberursel, Weißkirchen, Bischof-Brand-Straße, Samstag, 04.04.2026 bis Donnerstag, 09.04.2026

(da)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in die Weißkirchener Grundschule eingebrochen. Sie betraten das Grundstück in der Bischof-Brand-Straße zwischen Samstag und Donnerstag und hebelten eine Seitentür des Gebäudekomplexes auf. Im Inneren brachen sie zudem diverse Aktenschränke auf. Ob sie tatsächlich etwas entwendet haben, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

2. Bei Unfall verletzt,

Kronberg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 09.04.2026, 14.50 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es in Kronberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 14.50 Uhr fuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Peugeot auf der Frankfurter Straße vom Sodener Stock in Richtung Neubronner Straße. Gleichzeitig kam ein 67-Jähriger mit seinem Jeep aus der Neubronner Straße und wollte nach links in die Frankfurter Straße einbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 78-Jährige ihren Blinker eingeschaltet, fuhr dann aber geradeaus weiter. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Autos so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Peugeot-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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