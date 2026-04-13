PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrraddiebe festgenommen +++ Ungebetene Gäste +++ Einbrüche +++ VW Lupo gestohlen +++ Auto kollidiert mit Baum

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrraddiebe festgenommen,

Königstein, Theresenstraße, Freitag, 10.04.2026, 22.20 Uhr

(da)Am Freitagabend gelang es der Polizei in Königstein, aufgrund eines Hinweises zwei Fahrraddiebe festzunehmen. Gegen 22.20 Uhr hörte ein Anwohner der Theresenstraße laute Geräusche eines Winkelschleifers. Als er aus dem Fenster blickte, sah er zwei junge Männer, die gerade ein Fahrrad abtransportierten. Aus diesem Grund rief er die Polizei, die daraufhin nach den möglichen Tätern fahndete. In einem Zug wurden die Einsatzkräfte fündig und konnten die beiden 17-Jährigen aus Liederbach und Kelkheim samt ihrer zweirädrigen Beute im Wert von mehreren tausend Euro und dem Winkelschleifer antreffen. Beide wurden festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation gebracht. Im Anschluss durchsuchten die Beamtinnen und Beamten noch die Wohnung der beiden. Hier wurden mehrere tausend Euro Bargeld gefunden und sichergestellt. Gegen das Duo wird nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

2. Ungebetene Gäste,

Oberursel, Weißkirchen, Bischof-Brand-Straße, Freitag, 10.04.2026, 20.40 Uhr

(da)Am Freitagabend geriet eine Party in Weißkirchen außer Kontrolle. Gegen 20.40 Uhr wurde die Polizei in die Bischof-Brand-Straße gerufen. Grund hierfür war, dass etwa 20 Personen ungebeten zu einer dortigen Hausparty erschienen waren. Die Unbekannten versuchten, sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Als die Veranstalterin dies verbot, sprühten sie Pfefferspray und entwendeten diverse Flaschen alkoholischer Getränke. Anschließend traten sie die Flucht an. Die Polizei fahndet nun nach den Personen, vornehmlich nach dem Unbekannten mit dem Pfefferspray. Er war etwa 1,90 Meter groß, kräftig, über 20 Jahre alt, trug eine Brille, einen Seitenscheitel und einen Bart. Er konnte im Laufe der polizeilichen Maßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 melden.

3. Drei Einbrüche in Oberursel,

Oberursel, Heinrich-Kappus-Weg & Taunusstraße, Samstag, 11.04.2026

(da)In Oberursel kam es am Wochenende zu drei Einbrüchen. Am Samstag stiegen Einbrecher gegen 23.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße nahe dem Käsbachtal ein. Die Täter schlugen ein Küchenfenster ein und entwendeten anschließend Schmuck. Zwischen Samstag, 8.40 Uhr, und Sonntag, 0.10 Uhr, traf es ein Reihenhaus im Heinrich-Kappus-Weg in Oberstedten. Auch hier gelangten die Täter an Schmuck, nachdem sie die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten. Der dritte Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 23 Uhr in der Dornbachstraße. Hier hebelten sie zunächst an dem Balkonfenster eines Mehrparteienhauses. Da sich dieses nicht öffnen ließ, gelangten sie über ein Badezimmerfenster ins Haus. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und ein Fußballtrikot. In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Diese nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Schmuck bei Einbruch entwendet,

Friedrichsdorf, Seulberg, Kornblumenweg, Samstag, 11.04.2026, 17.30 Uhr bis Sonntag, 12.04.2026, 14.30 Uhr

(da)Am Wochenende erbeuteten Einbrecher in Seulberg Schmuck. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag begaben sich die bislang unbekannten Täter auf das Grundstück mit Einfamilienhaus im Kornblumenweg. Über den Wintergarten gelangten sie gewaltsam in die Wohnräume und durchsuchten diese sofort nach Wertgegenständen. Dabei stießen sie auf Schmuck, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. VW Lupo gestohlen,

Kronberg, Am Schafhof, Samstag, 11.04.2026, 4.40 Uhr

(da)In den frühen Samstagmorgenstunden hat ein Unbekannter in Kronberg ein Auto gestohlen. Gegen 4.40 Uhr lief der Unbekannte durch die Straße "Am Schafhof" und prüfte, ob die Fahrzeuge verschlossen waren. Hier stieß er auf einen unverschlossenen schwarzen VW Lupo. Er stieg ein und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-TA 71" montiert waren. Der Täter konnte kurz vor der Tat von einer Videokamera aufgenommen werden. Er war männlich und verdeckte sein Gesicht mit einer Kapuze. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

6. Auto kollidiert mit Baum,

Kronberg, Altkönigstraße, Sonntag, 12.04.2026, 10.15 Uhr

(da)Am Sonntag kollidierte eine Autofahrerin in Kronberg mit einem Baum. Die 81-Jährige fuhr gegen 10.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Altkönigstraße, von der Bundesstraße 455 kommend. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie hier nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Durch den Aufprall erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihr Auto erlitt einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

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