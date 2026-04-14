PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kostenlose Fahrradcodierung vor der Polizeistation Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Kostenlose Fahrradcodierung vor der Polizeistation Oberursel, Polizeistation Oberursel, Oberhöchstadter Straße 7, Samstag, 25.04.2026, 10 - 16 Uhr

Am Samstag, den 25.04.2026, bietet die Polizei im Rahmen der Veranstaltung "Autos in der Allee" in Oberursel interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine kostenlose Codierung ihrer Fahrräder an. Die Aktion findet von 10 Uhr bis 16 Uhr auf dem Gelände der Polizei in der Oberhöchstadter Straße statt. Interessierte werden gebeten, sich im Vorfeld unter der Mail-Adresse svo.pst-oberursel.ppwh@polizei.hessen.de mit Angabe ihrer Personalien und telefonischer Erreichbarkeit anzumelden. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich, da die vorhandenen Termine begrenzt sind.

Bei der Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades graviert, welche verschlüsselte Informationen darüber enthält, wer Eigentümer des Rades ist. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber lässt direkt erkennen, dass das Fahrrad codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, Bestohlenen ihr entwendetes Bike zurückbringen zu können. Benötigt werden für die Codierung, außer dem Fahrrad, der Personalausweis und der Eigentumsnachweis (zum Beispiel die Rechnung). Bei Leasingrädern muss zusätzlich eine Einverständniserklärung des Leasinggebers vorliegen. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte die Batterieschlüssel nicht vergessen. Fahrräder mit Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmenvarianten sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften für eine Codierung nicht geeignet. Es wird darauf hingewiesen, dass bei neuen Fahrrädern durch das Einstanzen die Herstellergarantie erlöschen kann. Machen Sie sich diesbezüglich am besten im Vorfeld bei Ihrem Fahrradhersteller kundig.

Es wird weiterhin empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß nicht immer übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

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