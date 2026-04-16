PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Erst Messer vorgezeigt - dann Widerstand geleistet +++ Ins Gesicht geschlagen +++ Körperliche Auseinandersetzung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erst Messer vorgezeigt - dann Widerstand geleistet, Bad Homburg, Gluckensteinweg, Mittwoch, 15.04.2026, 23:40 Uhr

(ro)In Bad Homburg hat ein Mann am späten Mittwochabend bei einem Streit in einer Gaststätte zunächst ein Messer vorgezeigt, im weiteren Verlauf hat er gegenüber den eingesetzten Beamten noch Widerstand geleistet.

Die Polizei wurde gegen 23:40 Uhr in eine Bar im Gluckensteinweg gerufen, da ein alkoholisierter Gast sich aggressiv verhalte. Die eilig entsandten Streifen konnten den 45-Jährigen vor Ort antreffen und kontrollieren. Da dieser auch ein Messer vorgezeigt haben soll, als er zum Gehen aufgefordert wurde, durchsuchten die Beamten ihn. Hierbei fanden sie ein Cuttermesser auf und stellten dieses sicher. Der stark alkoholisierte Mann musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Auf der Dienststelle leistete der 45-Jährige während der erkennungsdienstlichen Behandlung Widerstand, sodass er von den eingesetzten Beamten zu Boden und schließlich gefesselt werden musste. Hierbei wurden zwei Polizisten leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der Mann klagte über Schulterschmerzen, weshalb er im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt und anschließend entlassen wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum Vorfall in der Gaststätte machen können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mit der Polizeistation Bad Homburg in Verbindung.

2. Ins Gesicht geschlagen,

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Mittwoch, 15.04.2026, 19:50 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat einem Mann am Mittwochabend in Bad Homburg ins Gesicht geschlagen. Ein 24-Jähriger war gegen 19:50 Uhr im Bereich des Kurparks (Kaiser-Friedrich-Promenade) unterwegs, als ihm ein Unbekannter ins Gesicht geschlagen und auch nach ihm getreten haben soll. Anschließend flüchtete der Angreifer in den Park. Der Geschlagene musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierten Streifen konnten den Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Er wird als 160 cm bis 170 cm groß und mit dunklen kurzen Haaren sowie Bart beschrieben. Er soll mit einer grauen Jogginghose, einer weißen Daunenjacke mit grauen Akzenten sowie Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Körperliche Auseinandersetzung,

Königstein, Limburger Straße, Mittwoch, 15.04.2026, 11:35 Uhr

(ro)Ein Streit zweier Ladenbesitzer führte am Mittwochmittag in Königstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Männer gerieten gegen 11:35 Uhr in Streit, die schließlich in einer Rangelei endete. Beim Eintreffen der Streife hatte sich die Situation bereits beruhigt, eine rettungsdienstliche Behandlung lehnten die Kontrahenten ab. Die beiden Beteiligten mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, diese konnten sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

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