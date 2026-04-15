PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdiebstahl - Angeblicher Teppichhändler erbeutet Bargeld +++ Körperverletzung bei Fußballspiel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickdiebstahl - Angeblicher Teppichhändler erbeutet Schmuck, Oberursel, Im Rothkopf, Dienstag, 14.04.2026, 11:15 Uhr

(ro)Am Dienstag kam es in einem Wohnhaus in Oberursel zu einem Trickdiebstahl. Ein angeblicher Teppichverkäufer erschien gegen 11.15 Uhr vor der Wohnung einer Oberurselerin in der Straße "Im Rothkopf" und erhielt Einlass. Im weiteren Verlauf lenkte er die Frau geschickt ab und entwendete unbemerkt Schmuckstücke. Der Trickdieb wurde als ca. 1,55 Meter groß, korpulent und mit einem südländischen sowie gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er habe schwarze kurze Haare gehabt, ein dunkelblaues Sakko, ein Hemd und eine helle Hose getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Der Einfallsreichtum von Trickdieben findet offensichtlich kein Ende. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich davor, fremden Personen Einlass in die Wohnung zu gewähren. Wenn sich Personen als Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder bestimmter Firmen ausgeben, sollte im Zweifelsfall eine Rückversicherung über die Hausverwaltung oder die auftraggebende Firma erfolgen.

2. Körperverletzung bei Fußballspiel,

Oberursel, Eschbachweg, Dienstag, 14.04.2026, 17:45 Uhr

(ro)Im Rahmen eines Fußballspiels kam es am Dienstagnachmittag in Oberursel zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Fußballpartie auf dem Sportgelände im Eschbachweg war noch im Gange, als zwei Trainer eines Vereins gegen 17:45 Uhr aneinandergerieten. Dabei sollen sie zunächst aufeinander eingeschlagen und einer der beiden den anderen auch getreten haben. Der Getretene wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Konflikts werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell