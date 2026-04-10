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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Rücknahme der Vermisstenfahndung - Franz Josef M. angetroffen

Wuppertal (ots)

Heute, am 10.04.2026, bat die Polizei um Mitfahndung nach einem 
78-jährigen Senior (siehe Pressemeldung vom 10.04.2026, 12:20 Uhr: 
"POL-W: 260410-W Suche nach vermisstem 78-jährigen Mann - Polizei 
bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe").

Der Vermisste konnte in einem Waldgebiet in Remscheid augenscheinlich
leichtverletzt angetroffen werden.

Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die 
Medien, das zuvor veröffentlichte Bild des Mannes zu löschen und 
nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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