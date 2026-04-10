Polizei Wuppertal

POL-W: RS Rücknahme der Vermisstenfahndung - Franz Josef M. angetroffen

Wuppertal (ots)

Heute, am 10.04.2026, bat die Polizei um Mitfahndung nach einem 78-jährigen Senior (siehe Pressemeldung vom 10.04.2026, 12:20 Uhr: "POL-W: 260410-W Suche nach vermisstem 78-jährigen Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe"). Der Vermisste konnte in einem Waldgebiet in Remscheid augenscheinlich leichtverletzt angetroffen werden. Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Bild des Mannes zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

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