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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch: Wer kennt die Täter?

Weeze (ots)

Am Donnerstag (16. April 2026) kam es zwischen 23:45 Uhr und 23:55 Uhr an der Industriestraße in Weeze zu einem Einbruch. Drei unbekannte männliche Täter beschädigten ein Fenster eines Geschäftsgebäudes und durchsuchten mehrere Räume. Neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag wurde auch eine Videoüberwachungskamera entwendet. Die Täter wurden bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt die Täter oder kann Angaben zu Ihnen machen?

Mehrere Bilder der Täter sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/201589

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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