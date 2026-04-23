Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw am Stoßfänger beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (22. April 2026) kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr an der Egmondstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein abgestellter weißer Mazda 2, welche auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt gewesen war, im Bereich des hinteren Stoßfängers auf der Fahrerseite beschädigt. Die Halterin aus Geldern stellte den Sachschaden nach Rückkehr zum Fahrzeug fest und informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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