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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Lemförde - Einbrecher festgenommen

Diepholz (ots)

Die Polizei hat in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag, gegen 04:50 Uhr einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Dem 44-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen 03:30 Uhr in eine Spielothek in Lemförde, Burgstraße, eingebrochen zu sein. In den Räumlichkeiten soll er einen Spielautomaten gewaltsam aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet haben. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und dessen Pkw wurden Bargeld sowie mutmaßliche Tatmittel aufgefunden und sichergestellt. Da sich im weiteren Verlauf keine Haftgründe erhärten ließen, wurde der Tatverdächtige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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