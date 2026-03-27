Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Ergänzung und Zeugenaufruf zum Brand eines Gewächshauses und eines angrenzenden Holzschuppens; mutmaßliche Brandstiftung

Diepholz (ots)

Am vergangenen Dienstagabend, den 24.03.2026 geriet ein Gewächshaus sowie eine angrenzende Hecke in Sulingen, Anne-Frank-Straße, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, brannte es wenige Stunden danach erneut an diesem Ort. Durch die Brände wurden das Gewächshaus, die besagte Hecke sowie ein angrenzender Holzschuppen vollständig zerstört (siehe Pressemitteilung vom 25.03.2026).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich mutmaßlich um Brandstiftung. Die Polizei Diepholz bittet unter der Tel.-Nr. 05441 9710 um Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Täterschaft und zum Brandgeschehen machen können. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die sich zum Zeitpunkt der Brandentstehungen gegen 18:00 Uhr und gegen 22:20 Uhr auf dem brandbetroffenen Gelände oder im Nahbereich aufgehalten haben.

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