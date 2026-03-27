Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Brand auf Terrasse - Stuhr, Verkehrsunfallflucht

Diepholz (ots)

Diepholz, Brand auf Terrasse

Am 26.03.2026, gegen 12:05 Uhr geriet in Diepholz, Ginsterstraße, das Gartenmobiliar auf der Terrasse eines Reihenhauses aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde das Mobiliar sowie die angrenzende Terrassentür und ein weiteres Fenster in diesem Bereich beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Der Schaden beträgt ca. 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Stuhr, Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr einem 27-jährigen Fahrer eines roten Hyundai am 26.03.2026, gegen 19:35 Uhr im Kreuzungsbereich der Bremer Straße (B6) in Brinkum-Nord auf, als dieser verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampel hielt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich direkt im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Der Sachschaden am Fahrzeug des 27-Jährigen beträgt ca. 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell