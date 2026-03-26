Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Diesel Diebstahl - Twistringen, Betrunkene Fahrerin von Polizei gestoppt - Weyhe, Verkehrsunfall an Waldkaterkreuzung ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Diesel Diebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Dreeke an der Hunteüberführung einige Liter Diesel entwendet. Der oder die Täter zapften aus mindestens zwei Baumaschinen insgesamt rund 400 Liter Diesel ab. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere da für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein muss. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Twistringen - Polizei stoppt betrunkene Fahrerin

In Twistringen hat die Polizei am Mittwochabend eine betrunkene Pkw-Fahrerin gestoppt. Die 48-jährige Fahrerin wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 21.30 Uhr in der Langenstraße angehalten. Da sie augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Test durchgeführt, Ergebnis 2,2 Promille. Nachdem die 48-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, musste sie auch ihren Führerschein bei der Polizei abgeben.

Weyhe - Verkehrsunfall an Waldkaterkreuzung

An der Kreuzung B 6 / K 116 / Melchiorshauser Straße sind am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr zwei Pkw kollidiert. Dabei wurde eine 60-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer war mit einem Pkw des Rettungsdienstes mit Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) auf der B 6 von Syke in Richtung Angelse unterwegs. Die 60-jährige Pkw-Fahrerin erkannte das Fahrzeug zu spät und beide kollidierten auf der Kreuzung. Die 60-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell