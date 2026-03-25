Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Ehrenburg, Einbruch in Wohnhaus - Bassum, alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit schwangerer Frau

Diepholz (ots)

Ehrenburg, Einbruch in Wohnhaus

Eine unbekannte Person brach in der Zeit vom 23.03.2026, 12:00 Uhr bis 24.03.2026, 09:30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in Ehrenburg, Schmalförden, ein. Ob der Täter Diebesgut erlangte, ist bislang noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter der Tel. 04271 9490 entgegen.

Bassum, alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit schwangerer Frau

Eine 34-jährige Fahrzeugführerin befuhr am 24.03.2026, gegen 12:05 Uhr die Bremer Straße in Bassum in Richtung Ortskern. Als die auf der Rückbank in einem Kindersitz sitzende, 3-jährige Tochter nach ihr rief, drehte sich die 34-Jährige kurzzeitig um und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge touchierte sie einen geparkten Geländewagen mit Anhänger. Bei der Kollision verletzte sich die schwangere 34-Jährige leicht. Ihre Tochter erlitt einen Schock. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Sachschäden wurden auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

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