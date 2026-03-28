Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe - Brand zweier Sportboote; ein drittes Boot ebenfalls geringfügig vom Brand betroffen; mutmaßliche Brandstiftung

Diepholz (ots)

Am 28.03.2026, um 04:27 Uhr wurde mitgeteilt, dass zwei Sportboote bei der Marina Wieltsee in Weyhe in Brand geraten sind. Die Boote befanden sich an einer Steganlage an verschiedenen Stellen. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Boot wurde durch das Feuer zerstört, das andere Boot stark beschädigt. Ein angrenzendes, drittes Boot war geringfügig von dem Brand betroffen und wurde leicht beschädigt. Die Schadenssumme beträgt insgesamt ca. 180.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um Brandstiftung. Die Polizei Diepholz bittet unter der Tel.-Nr. 05441 9710 um Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Täterschaft und zum Brandgeschehen machen können. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die sich zum Zeitpunkt der Brandentstehungen gegen 04:00 Uhr auf dem Gelände der Marina Wieltsee oder im Nahbereich aufgehalten haben.

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