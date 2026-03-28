Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.03.2026

Diepholz (ots)

Bassum - Schlägerei zwischen Jugendlichen mit anschließendem Angriff auf Polizeibeamte

Am späten Freitagabend wurde gegen 23:00 Uhr dem Notruf der Polizei eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Jugendlichen in der Langen Reihe in Bassum-Bramstedt gemeldet. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen stark alkoholisierten und augenscheinlich berauschten 16-jährigen Twistringer, welcher sich aggressiv und sprunghaft verhielt. Dieser wurde durch zwei vor Ort angetroffene Opfer einer Körperverletzung beschuldigt, weshalb er zu einer angeordneten Blutentnahme der Wache zugeführt wurde. Im Rahmen dessen trat der Beschuldigte in Richtung der Polizeibeamten, spuckte diese an und sperrte sich massiv gegen die Maßnahmen. Abschließend wurde der Jugendliche aufgrund seiner Beeinflussung einem Krankenhaus zugeführt.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch durch unbekannte Jugendliche

Am Freitag den 27.03.2026 verschafften sich ab 14:30 Uhr drei bislang unbekannte Jugendliche gewaltsam Zutritt zu einer Holz- und einer Blechhütte Auf der Loge in Bruchhausen-Vilsen. Hier nahmen sie zwei Volleybälle und eine Kiste Bier an sich, zerschlugen vereinzelte Bierflaschen und warfen diese auf das Grundstück der angrenzenden Kindestagesstätte. Als die Beschuldigten durch einen Zeugen gesehen wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung und ließen das Diebesgut zurück. Hinweise zu Tat oder Täter werden durch die örtliche Polizei entgegengenommen.

Stuhr - Einbruch in Wochenendhaus

Am 27.03.2026, gegen 15:00 Uhr, beschädigten drei Kinder in Stuhr im Ortsteil Fahrenhorst mehrere Fenster eines Wochenendhauses sowie des dazugehörigen Schuppens. Aus dem Schuppen entwendeten diese einige Werkzeuge sowie ein Gemälde. Während der Tatausführung wurden sie von einer Nachbarin angesprochen und flohen daraufhin zunächst. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme erschienen die Tatverdächtigen im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten und gestanden die Tat. Die Kinder entschuldigte sich bei der Eigentümerin und händigten das Diebesgut wieder aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell