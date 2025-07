Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Boppard: Wasserrohrbruch, Antoniusstraße gesperrt

Boppard, Antoniusstraße (ots)

Gegen 00:10 Uhr stellten Anwohner fest, dass im Bereich Antoniusstraße Ecke Andreas Schüller Straße in Boppard große Wassermassen die Straße in Richtung Wasemstraße hinunterlaufen. Vermutlich durch einen Wasserrohrbruch unter der Straße schießt das Wasser zunächst durch Gullideckel und aufgrund vom erhöhtem Druck durch die Teerdecke nach oben und läuft in Massen die Straße herab. Polizei, Feuerwehr, Mitarbeiter Rhein-Hunsrück-Wasser und der Stadt Boppard sind vor Ort. Die Antoniusstraße ist ab Höhe Seniorenzentrum bis zur Einmündung Wasemstraße für den Verkehr gesperrt.

