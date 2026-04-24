POL-KLE: Goch - Terrassentür aufgehebelt: Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein und entwenden Geldkassette
Goch-Hassum (ots)
Am Donnerstag (23. April 2026) kam es zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr am Berkenweg in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten im Haus mehrere Räume und entwendeten eine Geldkassette, in welcher sich ein niedriger fünfstelliger Bargeldbetrag befunden hatte.
Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)
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