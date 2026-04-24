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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Sakraler Kunstgegenstand entwendet: Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (21. April 2026) kam es zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr am Kapellenplatz in Kevelaer zur Entwendung eines sakralen Kunstgegenstands. Der oder die Täter beschädigten die Halterung des Kunstgegenstands, welcher sich in einer Kapelle befunden hatte, und entwendeten diesen.

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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