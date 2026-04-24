Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kollision zwischen Pkw und Fahrrad: 74-Jährige verletzt sich schwer

Weeze (ots)

Am Donnerstag (23. April 2026) kam es gegen 18:15 Uhr am Grafscherweg in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Frau aus Weeze befuhr mit einem Fahrrad den Grafscherweg in Fahrtrichtung Vogteistraße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 50-jährige Frau aus Weeze, mit einem Hyundai I20, den Grafscherweg und beabsichtigte nach rechts in die Gartenstraße abzubiegen. Dabei übersah die Frau die Radfahrerin und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Die Radfahrerin, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad als auch am Pkw entstand leichter Sachschaden. (pp)

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