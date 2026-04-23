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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht dank Zeugen aufgeklärt

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht mit einer verletzten Person in der Straße "Im Dunkeltälchen" ist am Mittwoch der Polizei gemeldet worden. Laut Angaben des 58-jährigen Geschädigten überquerte dieser gegen 8 Uhr einen Fußgängerüberweg, als ein 33-jähriger Fahrer eines BMW die wartenden Autos überholte und über den Überweg fuhr. Dabei streifte er den Fußgänger, der zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der BMW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Fahrer der wartenden Autos konnten Angaben zu dem Auto und Kennzeichen machen, so dass der Verursacher schnell ausfindig gemacht werden konnte. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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