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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall ausgelöst und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Stadtgebiet. Der 83-jährigen wird vorgeworfen, durch ihr Verhalten einen Unfall ausgelöst und sich anschließend aus dem Staub gemacht zu haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach den Angaben eines 62-jährigen Mannes fuhr er am Vormittag gegen 9.35 Uhr mit seinem Kia Ceed durch die Galappmühler Straße in Richtung Lauterstraße. In Höhe des Hauses Nummer 75 wollte er an Autos vorbeifahren, die auf seiner Fahrbahn parkten. Als er einen entgegenkommenden Pkw bemerkte, wollte er zwischen den beiden Fahrzeugen stoppen, um den Wagen auf der Gegenfahrbahn passieren zu lassen. Allerdings habe er nach rechts ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte er den abgestellten Ford Transit, so dass sowohl an seinem Kia als auch am Transporter Schäden entstanden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Skoda zog vorbei und setzte ihre Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Sie konnte noch am gleichen Tag ermittelt werden und gab an, nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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