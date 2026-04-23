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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Photovoltaik-Anlage gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch im Geranienweg eine Photovoltaikanlage gestohlen. Wie der betroffene Eigentümer der Polizei meldete, montierten die Diebe die Anlage vom Dach des Gartenhauses ab und nahmen sie mit.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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